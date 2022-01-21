Ограничения по диспансеризации в Петербурге могут продлиться до пяти недель

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Комитет по здравоохранению надеется отменить ограничения на диспансеризацию, введенные из-за распространения штамма "омикрон", спустя четыре-пять недель, сообщает пресс-служба городской администрации в пятницу.

"Эти меры позволят высвободить врачей и средний медицинский персонал, которые направят все свои усилия на оказание медпомощи пациентам с ковидом, внебольничными пневмониями и симптомами ОРВИ", - цитирует главу комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца пресс-служба.

Лисовец уточнил, что с пятницы в Петербурге приостановили проведение профилактических осмотров, в том числе диспансеризации, а также прием врачей-специалистов, которые не оказывают помощь пациентам с социально-значимыми заболеваниями. В их число входят онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринные и иные, при которых отсрочка может повлечь ухудшение состояния пациента.

"Для всех остальных категорий граждан помощь будет временно приостановлена. Исключением станет помощь беременным, стоматологическая помощь и частные медицинские организации без прикрепленного населения. Детские поликлиники также не будут проводить профосмотры и диспансеризацию", - добавил Лисовец.

При этом ограничений на плановую госпитализацию в стационарах не будет. Все пациенты с экстренными и неотложными состояниями также смогут получить помощь в прежнем режиме как на амбулаторном, так и стационарном этапе.

Ограничения обусловлены задачей обеспечить медпомощью всех пациентов, которые заболели коронавирусом в условиях широкого распространения "омикрона", уточняют в Смольном.

Ранее в пятницу было опубликовано постановление руководителя петербургского управления Роспотребнадзора, главного санитарного врача города Наталии Башкетовой о приостановке диспансеризации, профилактических осмотров и оказания плановой амбулаторной помощи в Петербурге.