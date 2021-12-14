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Депутаты парламента Якутии поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Большинство народных депутатов Госсобрания Якутии (Ил Тумэн) поддержали проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах.

"Принят отзыв Госсобрания (Ил Тумэн) к проекту федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Из 56 голосов: "за" - 43, "против" - 12, "воздержался" - 1", - сообщает пресс-служба Госсобрания.

Отмечается, что отзыв к законопроекту поддержали фракции "Единая Россия", ЛДПР. КПРФ выступили против.

Кроме того, депутаты Якутии направят предложения по доработке федерального законопроекта.

"Закрепить исчерпывающий перечень мест и организаций, допуск в которые требует представления документов; уточнить круг лиц, предусмотренных законопроектом", - говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило первое время наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Якутия коронавирус

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