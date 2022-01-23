Заключенный убит во время драки в калужской колонии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Конфликт между осужденными произошел в исправительной колонии №3 (Товарков, Калужская область), один человек погиб, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления ФСИН.

Как сказали в пресс-службе, по предварительным данным, причиной конфликта осужденных стала их личная неприязнь.

Пострадавшему оказали доврачебную медицинскую помощь, но прибывшая скорая констатировала его смерть.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по информации о нарушениях прав заключенных начата комплексная проверка.

Ранее сообщалось, что в этой же колонии осенью прошлого года в отношении нескольких осужденных было возбуждено уголовное дело о создании в ней ячейки экстремистской организации (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в РФ).