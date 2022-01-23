Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 23.01В России 11 108 191+63 205В мире 349 134 552+2 670 248

Заключенный убит во время драки в калужской колонии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Конфликт между осужденными произошел в исправительной колонии №3 (Товарков, Калужская область), один человек погиб, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления ФСИН.

Как сказали в пресс-службе, по предварительным данным, причиной конфликта осужденных стала их личная неприязнь.

Пострадавшему оказали доврачебную медицинскую помощь, но прибывшая скорая констатировала его смерть.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, по информации о нарушениях прав заключенных начата комплексная проверка.

Ранее сообщалось, что в этой же колонии осенью прошлого года в отношении нескольких осужденных было возбуждено уголовное дело о создании в ней ячейки экстремистской организации (АУЕ, признано экстремистским и запрещено в РФ).

Калужская область ФСИН

Новости по теме

Новости

Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордных 41 см

Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордных 41 см
Пандемия коронавируса

В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Черном море на танкере локализовали пожар

Пандемия коронавируса

Испытания назальной вакцины "Спутник" стартуют в начале следующей недели

Испытания назальной вакцины "Спутник" стартуют в начале следующей недели
Пандемия коронавируса

Академик Гинцбург заявил, что "омикрон" не станет выходом из пандемии COVID-19

ЕС озабочен бездействием властей РФ в связи с нарушениями прав человека в Чечне

Что произошло за день: суббота, 22 января

Бывший следователь заявил, что генетики доказали подлинность царских останков

Бывший следователь заявил, что генетики доказали подлинность царских останков

Митрополит Иларион заявил, что для признания подлинности царских останков нет помех

В "Роскосмосе" заявили, что Чуба не смогут отправить на МКС без обучения в Штатах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });