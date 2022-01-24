Начальство калужской колонии отстранили от работы после гибели заключенного

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ФСИН России решила отстранить от занимаемых должностей начальника колонии NЗ (Товарково, Калужская область) Павла Рыженкова и его заместителя Евгения Цыганова, сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, в колонии после смерти заключенного прошла проверка, которая показала ряд грубых нарушений в деятельности учреждения и территориального органа, а также организации работы систем видеонаблюдения.

"Уровень ответственности начальника УФСИН России по Калужской области Конева Андрея Алексеевича будет определен по результатам служебной проверки, материалы которой будут переданы в следственные органы для дачи правовой оценки", - говорится в пресс-релизе.

Гибель заключенного в калужской колонии NЗ

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела после гибели заключенного в медико-санитарной части колонии в посёлке Товарково Калужской области. Региональный уполномоченный по правам человека Юрий Зельников сообщил, что вероятный убийца ночью зашел в медчасть и несколько раз ударил находившегося там осужденного. Тот скончался.

По его данным, вероятный виновник ЧП четырежды судим. С 16 лет он регулярно попадал в места лишения свободы за кражу, грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. "По предварительным данным, причиной конфликта осужденных стала их личная неприязнь", - сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Пресс-служба региональной прокуратуры сообщала, что по информации о нарушениях прав заключенных начата комплексная проверка.

В этой же колонии в середине осени 2021 года в отношении нескольких осужденных было возбуждено уголовное дело о создании ячейки экстремистской организации.