Беглов взял на себя ответственность за уборку снега в Петербурге

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Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов признал личную ответственность за качество уборки в городе после снегопадов.

Во время прямой линии с горожанами, которая транслировалась в телеэфире и в аккаунте главы города в соцсети "ВКонтакте", он заявил, что в плане уборки в целом и уборки снега главный ответственный - губернатор Петербурга, "потому что по-другому быть не может".

По его словам, в Петербурге два раза подряд прошли циклоны и выпало большое количество снега.

"Я не хочу оправдываться. Просто цифры сами за себя говорят. Вывезли (за последние три недели - ИФ) - 1 млн кубометров снега (...) За прошлую зиму мы всего вывезли 1 млн 300", - сказал Беглов.

Он отметил, что несколько руководителей уже освобождены от должностей из-за того, что не смогли справиться с ситуацией.

Беглов напомнил, что с 2019 года снег запрещено сбрасывать в реки и каналы для сохранения здоровья горожан и экологии города. С того времени было построено и реконструировано несколько снегоплавильных станций и мест для сбора снега. Некоторые станции находятся далеко, поэтому приходится складировать снег в центре города, отметил губернатор.

Губернатор также отметил, что часть дворовых территорий убирают как управляющие компании, так и структуры местного самоуправления, федеральные структуры.

"Те же самые университеты, те же самые торговые центры, магазины обязаны свою территорию убрать. Вопрос, а куда этот снег должен вывозится и вывозиться ли он. Зачастую происходит так - из практики - ночью или еще в какое-то время управляющая компания сбрасывает снег на тротуар, который только что очистили от снега и тихо потом сидит. Она обязана после этого с тротуара убрать этот снег или вытолкать снег на проезжую часть. А потом - кто уберет, тот уберет этот снег. Я не говорю, что все так делают, но такие моменты есть. Это вопросы, которые требуют регулирования", - сказал глава города.

По словам губернатора, с начала снегопадов нерадивые организации были оштрафованы на 30 млн рублей.

Беглов также сообщил, что при ухудшении ситуации будет увеличено использование реагентов. "Меня подталкивают на то, чтобы сыпать больше реагентов. Мы все это с вами проходили - испорченная обувь, лапы собак и кошек и всего остального. Если будет совсем сложная ситуация, наверное, придется идти на этот момен", - сказал он.