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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:08Заразились
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Роспотребнадзор назвал необязательными рекомендации по COVID-тестированию работников

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования работодателями сотрудников на коронавирус не является обязательным для исполнения, сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

Данная информация носит "исключительно рекомендательный характер", заявили в Роспотребнадзоре. Рекомендации пригодятся тем работодателям, "кто хочет самостоятельно организовать тестирование сотрудников, и описывают наиболее оптимальные алгоритмы этой работы". "Таким образом, документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус сообщила, что работодателям рекомендовано увеличить число тестирований на коронавируса. Проверять работников компаний, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата. Так, в организациях, в которых работает менее 500 человек, предлагается тестировать весь персонал два раза в неделю.

Если в компании работает 500-1000 человек - раз в неделю. А крупным предприятиям со штатом от 1000 человек надо будет проверять работников минимум раз в две недели. Процедура не касается сотрудников, работающих удаленно, но ее придется провести для всех вернувшихся из отпусков, командировок и с больничных.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2022 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус

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