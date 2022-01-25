В Липецкой области для посещения магазинов с алкоголем и табаком потребуется QR-код

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области ужесточили коронавирусные ограничения на фоне роста числа заразившихся коронавирусом.

Как сообщается в постановлении, опубликованном на портале правовой информации региона, кафе, барам и ресторанам в Липецкой области запрещена работа с 22:00 до 06:00 по московскому времени.

Кроме того, для посещения алкогольных и табачных магазинов жителям региона понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

На прошлой неделе эти меры обсуждались в ходе заседании оперативного штаба.

Ранее в регионе обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".