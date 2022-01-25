Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 956 437+3 578 322

В Липецкой области для посещения магазинов с алкоголем и табаком потребуется QR-код

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Липецкой области ужесточили коронавирусные ограничения на фоне роста числа заразившихся коронавирусом.

Как сообщается в постановлении, опубликованном на портале правовой информации региона, кафе, барам и ресторанам в Липецкой области запрещена работа с 22:00 до 06:00 по московскому времени.

Кроме того, для посещения алкогольных и табачных магазинов жителям региона понадобится QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

На прошлой неделе эти меры обсуждались в ходе заседании оперативного штаба.

Ранее в регионе обнаружили первые случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2022 годаПандемия коронавируса
Липецкая область коронавирус

Новости

Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Пандемия коронавируса

В России выявили 67 809 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

В России выявили 67 809 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

Россия начала проверку боеготовности войск ВВО на Курилах и Сахалине

Россия начала проверку боеготовности войск ВВО на Курилах и Сахалине

Задержан один из подозреваемых в разбойном нападении на вдову Градского

Что случилось этой ночью: вторник, 25 января

Неизвестные "заминировали" рейс в аэропорту Южно-Сахалинска

Неизвестные "заминировали" рейс в аэропорту Южно-Сахалинска

Что произошло за день: понедельник, 24 января

Бюджет может потерять из-за демпфера по топливу 56 млрд рублей в 2022-2024гг

Суд вынес приговор фигурантам дела о налете на банк с участием сотрудников ФСБ

Суд вынес приговор фигурантам дела о налете на банк с участием сотрудников ФСБ

"Новая газета" намерена обратиться в СК из-за высказываний Кадырова

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });