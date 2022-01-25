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РЖД предложили поднять тарифы на порожняк и ограничить его километраж

Компания хочет побороть локальный дефицит вагонов при их фактическом профиците

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" предложило пакет мер, которые, по мнению компании, позволят решить проблему с логистикой грузов для строительства автодорог - сейчас операторы сфокусированы исключительно на прибыльных перевозках угля на экспортных направлениях.

РЖД предлагают поднять на 15% тариф на перевозку порожних полувагонов железнодорожным транспортом и ограничить максимально допустимую дальность порожнего пробега вагонов до 2 тысяч км на полигоне Кузбасс - Северо-Запад. Монополия направила письмо с соответствующими предложениями на имя вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

В документе говорится, что компании-операторы подвижного состава стараются максимально использовать имеющийся у них парк вагонов для экспортных перевозок каменного угля на дальние расстояния, а также для перевозок высокодоходных грузов. В результате порожние вагоны фактически проезжают мимо потенциальных грузоотправителей, в том числе предприятий, обеспечивающих автодорожный сектор минерально-строительными материалами, и создают очереди на перегруженных направлениях перевозок каменного угля.

Все это приводит к нерациональному использованию погрузочных ресурсов, повышению уровня загрузки пропускной способности наиболее востребованных участков железных дорог, замедлению оборачиваемости вагонов и, как следствие, возникновению локального дефицита подвижного состава в условиях его фактического профицита, отмечают РЖД. По мнению компании, предложенные инициативы простимулирует операторов максимально задействовать парк порожних полувагонов под перевозки грузов, в том числе и для строительства автодорог.

Поскольку основная часть парка полувагонов находится в собственности компаний-участников "Союза операторов железнодорожного транспорта" (СОЖТ), то необходимо организовать их привлечение к работе по обеспечению беспрепятственного доступа грузоотправителей к погрузочным ресурсам путем распределения между компаниями-операторами квот по предоставлению подвижного состава для перевозок указанных грузов, говорится также в обращении.

В СОЖТе "Интерфаксу" сказали, что позиция операторских компаний по этим предложениям будет рассмотрена 27 января на президиуме союза.

Источник "Интерфакса" на операторском рынке высказал мнение, что проблема не в подаче вагонов операторами. "Все грузоотправители, которые имеют долгие контракты, обеспечены вагонами в полном объеме. Имеющийся локальный дефицит вагонов обусловлен рядом причин, среди которых, в том числе, цены на уголь и большое количество брошенных вагонов в брошенных поездах", - полагает он.

РЖД Кузбасс Марат Хуснуллин СОЖТ

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