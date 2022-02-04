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Минюст включил WOT Foundation в перечень нежелательных НПО

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Минюст сообщил, что включил в свой реестр иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана для России нежелательной, польскую WOT Foundation ("ВОТ ФОНД"). Она стала 50-м участником реестра.

Организация включена в перечень в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", объяснил Минюст.

Ведомство также сослалось на решение Генпрокуратуры, которая 25 января признала деятельность WOT Foundation нежелательной, поскольку она угрожает основам конституционного строя и безопасности России.

WOT Foundation организует и спонсирует проведение российско-польских форумов, конференций, совещаний самой широкой направленности, проводит многочисленные конкурсы, а также научные и культурные обмены, в особенности между молодежью и студентами.

WOT Foundation Польша Минюст Генпрокуратура

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