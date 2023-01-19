Эксперты спрогнозировали рост рынка пищевой упаковки в РФ на 30% в 2025 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок пищевой упаковки в России к 2025 году может увеличиться на 25-30%, до 1,5-1,6 трлн рублей. При этом доля экологичной упаковки может составить до 50%, считают эксперты компании "Интерагро".

В 2022 году объем рынка превысил 1,2 трлн рублей.

Авторы исследования назвали одним из драйверов роста производства упаковки овощеводство как открытого, так и закрытого грунта.

Эксперты напоминают, что в 2010-2022 годах сбор овощей в России рос в среднем на 5,3% в год, в том числе на 8-10% в 2015-2019 годах. Это стимулировало развитие рынка упаковки в данной сфере. В то же время в 2022 году темпы роста замедлились до 4%. Но и это будет стимулировать увеличение использования упаковки.

"На этом фоне российские производители больше не рассчитывают на экстенсивный рост производства. В условиях стагнации спроса им необходимо работать над расширением ассортимента и ростом рентабельности, в этих условиях эффективное доведение продукции до потребителя, инновационные качественные упаковочные решения будут играть первостепенную роль", - говорится в исследовании.

Как отмечает генеральный директор "Интерагро" Екатерина Бабаева, мнение которой приводится в исследовании, правильная упаковка помогает довести до покупателя качественный продукт: "Однако сегодня она превратилась в эффективный инструмент маркетинга и дает производителю возможность сделать свою марку узнаваемой, вывести на рынок широкий ассортимент по разной цене".

По оценке "Интерагро", в 2022 году российский рынок пищевой полимерной упаковки составил 763 тысячи тонн против 751 тысячи тонн в 2021 году. За последние пять лет среднегодовые темпы роста рынка составили 3%.

Как считают эксперты, в ближайшие годы спрос на упакованную продукцию сохранится, в том числе на продукцию в упаковке с улучшенными характеристиками. Готовые к розничной торговле коробки и жесткие пластиковые контейнеры в среднесрочной перспективе будут самыми быстрорастущими сегментами рынка упаковки для овощей. Спрос на соответствующую упаковку поддержит популярность готовых к употреблению овощей и салатов, говорится в исследовании.

"Интерагро" также сообщает, что в последнее время расширяется география упаковочного производства. С уходом зарубежных производителей их нишу начинают занимать отечественные, которые наращивают выпуск продукции на фоне роста спроса. "По результатам опроса, проведённого Банком России в июле 2022 года, о росте объёмов производства сообщило большинство производителей упаковки Южного федерального округа, включая крупных производителей бумажной упаковки и фольгированного картона Волгоградской области, жестяной тары Крыма", - говорится в исследовании.

В 2022 году ускорился тренд на производство экологичной упаковки. Ее доля к 2025 году может составить до 50% от всего объёма производства, что соответствует мировому тренду. Сославшись на данные маркетингового агентства Fact.MR, авторы исследования сообщают, что к 2032 году объем глобального рынка экологичной упаковки для пищевых продуктов достигнет $380 млрд против $190 млрд в 2022 году.

ООО "Интерагро" является разработчиком и интегратором комплексных проектов для АПК. Среди ключевых направлений деятельности - оснащение предприятий специализированным оборудованием по доработке и переработке овощей и фруктов, организация оптово-распределительных центров, овощехранилищ, проектирование и строительство тепличных и грибоводческих комплексов.