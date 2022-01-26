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Яровая предложила Генпрокуратуре выяснить причины мягких приговоров педофилам

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В судебной практике выявлена проблема мягкости приговоров в отношении рецидивистов педофилов, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Серьезная проблема – мягкость приговора. В отношении рецидивистов в 2020-м году назначенные сроки были в том числе ниже низшего предела: от пяти до восьми лет", - сказала Яровая в среду на заседании рабочей группы по подготовке комплексного проекта закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

Так, даже те "санкции, которые сегодня установлены законодательством, в том числе пожизненные, не были востребованы в судебной практике".

"Я предлагаю оформить парламентский запрос в Генеральную прокуратуру РФ с тем, чтобы был сделан детальный анализ приговоров по поводу того, почему назначаются мягкие приговоры, почему суды используют назначение наказания ниже низшего предела", - сказала Яровая.

Госдума Ирина Яровая

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