Депутат Кузнецова предложила лишать осужденных педофилов доступа в интернет

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В "Единой России" предлагают ужесточить надзор за осужденными педофилами, в частности, делать в их паспортах специальные отметки, назначать пожизненный административный контроль и запрещать им пользоваться интернетом. Предложения партии через пресс-службу высказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Она напомнила, что вступил в силу внесенный в парламент единороссами закон, который позволяет назначать пожизненные сроки за насильственные действия в отношении несовершеннолетних. По ее словам, за введением этого закона должны последовать и другие шаги.

"Наши предложения – установить пожизненный административный надзор за такими преступниками после освобождения, чтобы государство контролировало их перемещения в режиме 24/7. Исключить их условно-досрочное освобождение. Создать реестр осужденных за такие преступления. Ставить в их паспортах специальную отметку. Запретить преступникам доступ в интернет, чтобы перекрыть им "дорогу" к детям" - перечислила она меры по обеспечению безопасности детей.

Также Кузницова считает необходимой и профилактику таких преступлений.

В частности, она предложила проанализировать, почему "в России на протяжении долгого времени наблюдается устойчивый рост количества преступлений против половой неприкосновенности детей".

"За три года - почти на 12%, за десять лет - на 79%. Да, увеличивается выявляемость таких действий, о них чаще становится известно, но вместе с тем нужно определить, какое влияние на этот рост оказывают другие факторы. Точное понимание причин требуется, чтобы обеспечить эффективность принимаемых решений для предупреждения преступлений против детей", - сказала депутат.

Кроме того, она призвала взрослых учить детей с малых лет правилам безопасного поведения на улицах и в интернете, а также "сохранять простую гражданскую бдительность" - "реагировать на ситуации, когда ребенок просит о помощи".

Вступивший в силу закон комментировал и спикер палаты Вячеслав Володин. Он выразил недоумение в связи с тем, что в ряде случаев педофилам назначается относительно мягкое наказание. В связи с этим он пообещал попросить Генпрокуратуру проанализировать правоприменительную практику таких преступлений.