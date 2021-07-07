Мосгорсуд подтвердил отказ избиркома открыть избирательный счет соратнику Навального

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил иск бывшего координатора столичного штаба Навального ("Штабы Навального" признаны в России экстремистской организацией) Олега Степанова к окружной избирательной комиссии Москвы, которая отказала ему в праве открыть избирательный счет для сбора подписей перед выборами в Госдуму.

Об этом сообщили в пресс-службе суда. Ожидается, что Степанов это решение обжалует.

Степанов хотел выдвинуться в Думу по 201-му одномандатному округу Москвы. Окружная комиссия сначала приняла его документы, но затем не разрешила ему открыть избирательный счет в банке из-за его причастности к организации, признанной экстремистской. Без этого счета кандидат не может начать сбор подписей для своего выдвижения.

Степанов пожаловался на это решение в Мосгорсуд.

Степанов также проходит по уголовному делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованной акции 23 января в Москве. В последний раз суд ему продлил домашний арест по этому дело до 30 июля.

14 июня еще одна соратница Навального Любовь Соболь, которая также проходит по "санитарному делу" и тоже собиралась выдвинуться в Госдуму, объявила, что прекращает избирательную кампанию.