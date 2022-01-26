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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:27Заразились
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В Калининградской области заканчиваются бесплатные лекарства для лечения COVID на дому

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минздрав Калининградской области испытывает проблемы с обеспечением бесплатными лекарствами амбулаторных больных с коронавирусом, написал губернатор Антон Алиханов в своем инстаграме.

"Лекарства для амбулаторных больных ковидом выдаются только при их наличии, это не является частью обязательного обеспечения. Это сверхбазовая инициатива Федерации. На федеральные средства идут закупки, лекарства будут выдаваться по мере их поступления. Стоит отметить, что число болеющих выросло в разы, поэтому ранее сформированные запасы уже почти исчерпаны", - написал Алиханов в ответ на соответствующий вопрос подписчика.

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Позднее он добавил, что закупка лекарств производится.

Накануне о проблеме с лекарствами впервые сообщил главный врач инфекционной больницы Черняховска Виктор Гродницкий. При этом он отметил, что "в этой ситуации, я думаю, стоит пойти в аптеку, купить лекарства и начать лечиться. А как только лекарства будут поставлены на поликлинику, вам их выдадут бесплатно".

"Да, он очень заразен, очень контагиозен. Люди заболевают в большом количестве при минимальном контакте. Но это заболевание протекает намного легче. Как правило, у людей 2-3 дня довольно большая температура, после чего наступает облегчение и выздоровление. Эти 2-3 дня не стоит паниковать, нужно побольше принимать жаропонижающих средств, и все будет хорошо", - заключил главврач.

Как сообщалось, в последние недели количество заразазившихся коронавирусом в Калининградской области растет высокими темпами, от 15% до 40% ежесуточно. Так, накануне было выявлено 843 случая, накануне - 605.

Калининградская область коронавирус

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