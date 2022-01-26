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США выдали визу космонавту Чубу

США выдали визу космонавту Чубу
Космонавт Роскосмоса Николай Чуб
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - США выдали въездную визу российскому космонавту Николаю Чубу, который должен пройти тренировки по работе в американском сегменте в Центре имени Джонсона, сообщили в "Роскосмосе".

"В США космонавт едет для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона, которую традиционно все космонавты проходят перед космическим полетом на МКС", - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Там отметили, что ранее США отказали российскому космонавту в визе без объяснения причин. "Роскосмос" оперативно предпринял действия по решению данной проблемы", - добавили в пресс-службе.

22 января источник сообщил "Интерфаксу" об отказе США выдать въездную визу Николаю Чубу. По словам собеседника агентства, он должен был прибыть в космический центр Джонсона для тренировок.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в свою очередь заявил, что запросит позицию главы НАСА в связи с ситуацией. Позднее Рогозин назвал отказ в визе "опасным прецедентом для сотрудничества на МКС".

"Нам никогда не приходила в голову идея отказать в визе какому-нибудь астронавту США, который направлялся в Звездный городок на подготовку к космическому полёту", - подчеркнул он.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили, что космонавт должен был пройти курс по работе на американском сегменте, в частности по действиям в аварийных ситуациях. Как отмечают в пресс-службе, непрохождение этого курса угрожает безопасности космонавта и станции.

Также, по данным пресс-службы госкорпорации, экипаж, члены которого не прошли подготовку по работе в американском сегменте, не смогут отправить на МКС.

"Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегментов, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полёт в космос", - сообщили в пресс-службе.

22 января в американской дипмиссии сообщили "Интерфаксу", что США "ценят важное двустороннее сотрудничество по Международной космической станции", а сотрудники посольства "продолжают уделять внимание оформлению виз для космонавтов, чтобы они могли своевременно встречаться со своими коллегами из НАСА".

При этом в дипмисии заявили, что не могут комментировать "отдельные визовые случаи".

Чуб должен совершить свой первый космический полет весной 2023 года.

США Николай Чуб Роскосмос

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