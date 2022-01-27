Песков назвал серьезной угрозу США выдворить посла из Вашингтона

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают серьезной угрозу американских властей, которые поставили вопрос об отъезде российского посла из США, если охранникам американского посла в Москве Джону Салливану не дадут визы. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Днем ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент пообещал поставить вопрос о его отъезде из США, если Россия не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве. Пескова в четверг спросили, насколько серьезной в Кремле считают эту угрозу и насколько допустимы угрозы отзыва российского посла.

"Угроза серьезная", - сказал Песков.

За расширенным комментарием он порекомендовал обратиться в российский МИД.

В середине марта 2021 года Антонова отозвали в Москву для консультаций после резкого высказывания президента США Джо Байдена о Владимире Путине в телеэфире. Салливан в этой ситуации покидать Москву не собирался.

Однако 15 апреля, после того, как администрация Байдена ввела новые санкции против России, Салливана вызвали в Кремль, и там ему посоветовали выехать в Вашингтон для консультаций. Сначала сообщалось, что Салливан не собирался следовать этому совету, но 22 апреля он все же улетел в США.

20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отозванные послы вернутся в свои миссии, когда это будет признано целесообразным. На работу послы США и России вернулись в июне после саммита Россия-США в Женеве.