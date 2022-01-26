Минфин повысил минимальные цены на водку, коньяк и бренди

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минфин РФ опубликовал приказ о новых минимальных ценах на водку, бренди и коньяк. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Приведенные в нем данные соответствуют проекту, который был обнародован в середине ноября 2021 года.

Минимальная розничная цена водки - 261 рубль за 0,5 литра, бренди - 348 рублей, коньяка - 480 рублей. В 2021 году цены составляли 243 рубля, 324 рубля, 446 рублей соответственно.

Минимальная отпускная цена на бренди повышена с 256 до 270 рублей за 0,5 литра, оптовая - с 269 до 284 рублей, на коньяк - соответственно с 352 до 371 рубля, с 370 до 391 рубля. Минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 214 рублей (была 203 рубля), оптовая - 222 рубля (210 рублей) за 0,5 литра.

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк, с 2016 года - на шампанское. С 2021 года минимальная розничная цена на игристое вино (шампанское) составляет 169 рублей, отпускная - 118 рублей, оптовая - 137 рублей за 0,75 литра.