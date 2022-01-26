Meta удалила из Facebook объявления с вакансиями наркокурьеров по требованию РКН

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рекламные объявления с вакансиями наркокурьеров, о которых говорилось в требовании Роскомнадзора (РКН), удалены из Facebook, подобный контент запрещен на платформе и компания активно борется с их появлением, сообщил "Интерфаксу" представитель Meta.

"На нашей платформе запрещено продвижение незаконной деятельности и сервисов, и мы уже удалили рекламные объявления и страницу, о которых шла речь. У нас есть специальная команда, задача которой - обнаруживать рекламные объявления подобного рода. Как только нам становится известно о таких объявлениях, мы их удаляем", - сказал представитель компании Meta.

По его словам, также компания продолжает инвестировать в автоматизированные технологии, чтобы быстрее обнаруживать подобный контент. "Люди также могут сообщать о нарушениях, нажав на три точки в верхнем правом углу страницы или рекламного объявления", - напомнил он.

В свою очередь в РКН "Интерфаксу" подтвердили, что контент удален. "В отношении конкретной ссылки, содержащей рекламное сообщение с вакансиями наркокурьеров, которая упоминалась в публикации газеты "Коммерсантъ", Роскомнадзором направлено письмо в Meta Platforms с требованием удалить данный противоправный контент. Интернет-компания требование Роскомнадзора выполнила и удалила размещенный по ссылке запрещенный контент", - сообщили в ведомстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Meta Platforms незамедлительно удалить из Facebook рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров.

"Роскомнадзор неоднократно фиксировал факты размещения на интернет-ресурсах (соцсети Facebook и Instagram), принадлежащих компании Meta Platforms, рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров", - заявили в РКН. Там добавили, что по всем выявленным фактам ведомство направляло письма компании с требованием удалять такой контент.

Всего в 2021 году в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесено более 100 материалов, связанных с объявлениями о вовлечении в наркобизнес, размещенных в социальных сетях Facebook и Instagram, уточнили в ведомстве.

Российским законодательством в отношении владельца интернет-ресурса, на котором размещена информация о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, и который своевременно не удалил данные запрещенные материалы по требованию РКН, предусмотрена ответственность в виде штрафа на сумму до 8 млн руб. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупной годовой выручки компании (ст. 13.41 КоАП РФ), напомнили в РКН.

Соцсети с прошлого года должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию (по 530-му федеральному закону).

"Для оперативного взаимодействия Роскомнадзора со службами модерации соцсетей Facebook и Instagram и удаления противоправных материалов необходимо открытие российского офиса Meta Platforms, что предусмотрено законом "о приземлении". Невыполнение со стороны Meta Platforms требований закона "о приземлении" грозит компании ограничительными мерами: от запрета рекламы до частичного или полного ограничения доступа", - сказали в Роскомнадзоре.