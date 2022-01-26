В Думе заявили о наличии у РФ плана действий после ответа США по гарантиям безопасности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности не является неожиданностью для Москвы, и у РФ уже есть твердый и решительный план действий, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"У нас было определенное ожидание того, что (посол США Джон - ИФ) Салливан сегодня привез в МИД (письменные ответы на российские предложения - ИФ). Поэтому для нас все это не неожиданно, у нас есть план и мы будем действовать в соответствии с этим планом. Я думаю, что он будет довольно продуманный, твердый и решительный", - сказал Чепа агентству в среду.

Он отметил, что позиция России по вопросам безопасности последовательная, прямолинейная и прослеживается на всем протяжении переговоров.

Как сообщалось, ранее в среду посол Салливан привез в МИД России ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в этом ответе Штаты сообщили Москве о том, что продолжат поддерживать принцип "открытых дверей" альянса.