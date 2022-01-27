Петербургский ученый Митько предстанет перед судом по делу о госизмене

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело ученого Валерия Митько, обвиняемого в государственной измене, сообщил в четверг "Интерфаксу" его защитник, адвокат проекта "Первый отдел" Антон Голубев.

"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении нашего подзащитного Валерия Митько и направила дело в суд", - сообщил Голубев.

Когда начнется процесс, будет известно позднее.

Митько вменяется статья УК РФ о государственной измене. Он был задержан и помещен под домашний арест в феврале 2020 года.

По версии следствия, ученый передал материалы, содержащие сведения, которые составляют государственную тайну и которые он собирал по "шпионскому заданию", спецслужбам Китая во время его поездки в КНР в 2018 году. Речь идет о разработках в области гидроакустики.

Митько не признает вину.

Сторона защиты заявляла, что Митько много лет не имеет допуска к гостайне.

Согласно информации из открытых источников, в частности на сайте фонда "Росконгресс", Митько - капитан 1 ранга запаса. В период с 1963 по 1994 год служил на кораблях, подводных лодках, в учреждениях Военно-морского флота. С 1994 года, после ухода в запас в должности начальника кафедры подводных информационных систем Военно-морской академии, продолжил научно-педагогическую деятельность в научных и учебных заведениях, а также возглавил Арктическую общественную академию.