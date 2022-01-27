РФ заявила, что продолжит диалог по Украине и будет отстаивать свои интересы

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Россия намерена продолжать диалог по ситуации вокруг Украины при понимании необходимости отстаивания своих национальных интересов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы абсолютно откровенно показываем свои "красные линии" и намерение продолжать диалог, при полном понимании того, что мы будем отстаивать свои интересы и национальную позицию", - сказал Вершинин журналистам.

Таким образом замглавы МИД РФ ответил на вопрос о том, не противоречат ли последние инициативы депутатов Госдумы РФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и поставках туда военной продукции резолюциям Совета безопасности ООН по Украине.

Он отметил, что Россия на всех уровнях, начиная с уровня президента, четко говорит о своей позиции.

"Я считаю, что особенность нашей позиции по всем этим вопросам - это ее транспарентность", - добавил замминистра.