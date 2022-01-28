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Медведев увязал недостаточные темпы вакцинации в РФ с отсутствием обязательной установки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Недостаточные темпы вакцинации в России связаны с национальными привычками и отсутствием обязательной установки, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Теперь по темпам вакцинации в нашей стране. Знаете, мне кажется, что это в известной степени связано не только с нашим национальным характером, привычками, хотя с этим точно связано", - сообщил Медведев в интервью ряду российских СМИ, в том числе "Интерфаксу", отвечая на вопрос, почему России нет в числе мировых лидеров по вакцинации от коронавируса.

"В некоторых странах вот им сказали "иди прививайся", они пошли и прививаются. Просто потому что такая установка есть: или на основании рацио, или на основании решения партии и правительства. У нас нет такого решения вопроса", - сказал зампред Совбеза.

Он напомнил, что в советское время была обязательная вакцинация, необходимость которой ни у кого не вызывала сомнений. По словам Медведева, люди понимали, что прививка от полиомиелита жизненно необходима.

"А сейчас такого понимания нет. Сейчас у кого-то есть ощущение, что это навязывается государством, что это какие-то эксперименты, чипирование, кодирование, ещё какая-то бредятина", - сказал он.

Зампред Совбеза добавил, что в 90-е годы вакцинация практически прекратилась из-за слабости медицины и бедности.

"У целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо что это просто необязательно. И вот это, мне кажется, плохо. Сейчас задача просвещения в этой сфере носит исключительно важный характер, просто кардинально важный характер, чтобы люди понимали, что это действительно необходимо", - заявил Медведев.

Журналисты также спросили заместителя председателя Совета Безопасности, есть ли в его окружении люди, выступающие против прививок.

"Естественно, у меня, как и у любого человека, есть близкие, которые сомневались в том, что нужно прививаться, и мне приходилось с ними на эту тему вести беседы, и всё-таки большую часть мне удалось убедить, что привиться необходимо", - рассказал он.

Медведев подчеркнул, что не делит людей на привитых и не вакцинированных. "Я спрашиваю обычно: "Ты, или вы, прививались?". Допустим, нет. А почему? Ответы разные бывают. Кто-то говорит: "Мне нельзя по медицинским показаниям". Я говорю, вы уверены? Потому что медицинских отводов совсем немного. Получается, что не уверены. Но, в конце концов, общаться всё равно приходится, это необходимо", - объяснил он.

Хроника 09 января 2020 года – 28 января 2022 годаПандемия коронавируса
Совет Безопасности РФ Дмитрий Медведев

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