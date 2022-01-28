Власти РФ выделят 351 млн рублей частным медорганизациям по уходу за пожилыми

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство направит больше 315 млн рублей частным медицинским организациям, которые занимаются долговременным уходом за пожилыми гражданами. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

За счет этой федеральной поддержки будут охвачены патронажем более 3,7 тыс. человек, рассчитывают чиновники.

Пилотный проект по привлечению частных организаций для оказания медико-социальной помощи пожилым гражданам был запущен в 2020 году. Сейчас в нем участвуют организации из 15 регионов России, в том числе из Бурятии, Мордовии, Татарстана, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Костромской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей.

Частные организации, участвующие в эксперименте, взаимодействуют с поликлиникой, к которой прикреплен пожилой человек, и по назначению участкового врача оказывают ему необходимую помощь. Это могут быть регулярные осмотры на дому, ведение индивидуального дневника пациента, контроль за приемом назначенных лекарств, проведение анализов.

Организации подключаются к проекту по конкурсу и получают гранты в форме субсидий из федерального бюджета. Работа ведётся в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".