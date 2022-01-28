РФ подумает о мерах предосторожности в отношении своих дипломатов на Украине

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Москва по примеру западных коллег подумает о мерах предосторожности в отношении своих дипломатов, работающих на Украине, на фоне возможных провокаций со стороны Запада, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Кто эвакуирует? Американцы и прочие англосаксы, канадцы да британцы. Значит они что-то знают, чего не знают остальные. Мы сейчас подумаем, может нам тоже в ожидании каких-то провокаций с их стороны (стоит - ИФ) принять меры предосторожности в отношении наших дипломатов? Посмотрим", - сказал он в интервью российским радиостанциям.

Ранее посольство США в Киеве призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. Ряд западных стран также принял решение вывести часть своего дипперсонала из Киева. В частности, такое решение приняли Великобритания, США и Германия. В ЕС заявляли, что не видят необходимости принимать такие меры.