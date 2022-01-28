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Песков допустил, что Путин в разговоре с Макроном даст оценку ответа США по безопасности

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают, что в ходе запланированного на пятницу телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном прозвучат оценки российской стороны по поводу ответа США на предложения Москвы в сфере безопасности.

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"Я не исключаю, что, конечно же, какие-то оценки будут даны", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что Путин планирует говорить с Макроном о своем отношении к американским ответам.

Песков уточнил, что телефонный разговор президентов РФ и Франции запланирован на вечер пятницы. Он также сообщил, что ранее в пятницу Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Он добавил, что если президент посчитает нужным, он скажет несколько слов в начале совещания. Если этого не произойдет, то пресс-служба главы государства проинформирует СМИ о темах, которые обсуждались на совещании, пообещал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков Владимир Путин Эммануэль Макрон США

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