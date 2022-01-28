Инвесторы попросили Думу не ограничивать выплату дивидендов за нарушения по выбросам

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) попросила парламент не вводить ограничения на выплату дивидендов при нарушениях, связанных с квотированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оставить только оборотные штрафы.

Об этом говорится в письме организации в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина, документ есть в распоряжении "Интерфакса".

Авторы обращения напоминают, что в декабре прошлого года президент по итогам совещания с членами правительства поручил министрам и Думе закрепить в законодательстве ответственность компаний и ИП за недостижение или несвоевременное достижение установленных квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. "В том числе ответственности в виде штрафов, исчисляемых исходя из оборота таких компаний и (или) в виде ограничений на выплату дивидендов", - говорилось в поручении.

"АПИ, безусловно, согласна с тем, что охрана окружающей среды является важнейшей задачей как ответственного бизнеса, так и государства. Вместе с тем инвесторы считают, что предложенные в качестве одного из видов ответственности ограничения выплат дивидендов не должны применяться", - говорится в письме.

По мнению инвесторов, ограничения на выплату дивидендов будут либо излишними и дублирующими действующие нормы, либо будут вводить непропорциональную ответственность, ограничивать право на судебную защиту, подрывать основы корпоративного управления, создавать риски как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. "Принимая во внимание фундаментальное значение права на получение дивидендов и с учетом перечисленных рисков, АПИ предлагает установить оборотные штрафы в качестве единственного вида ответственности за указанные нарушения", - говорится в письме.

Ранее АПИ уже выступала против аналогичной меры, заложенной в принятый Госдумой так называемый "усольский" (№ 4764-8) закон о ликвидации экологического вреда предприятиями. Ассоциация просила исключить из него положение о запрете распределять дивиденды при неуплате компенсационного экологического платежа, однако документ был подписан и опубликован с данным дивидендным ограничением.

Готовящиеся дивидендные ограничения могут коснуться пока только лимитированного перечня компаний. С 1 января 2020 года стартовал эксперимент, по которому для 12 городов при установлении квот необходимо ориентироваться на снижение к 2024 года не менее чем на 20% совокупного объема выбросов. Эксперимент действует в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Его действие - до 31 декабря 2024 года.

При этом с 1 сентября 2022 года вступит в силу закон, который предоставляет правительству право определять перечень городов с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха, где на любой срок может быть введено квотирование вредных выбросов предприятиями.

В Госдуме находится еще один правительственный законопроект (№ 37939-8), который устанавливает на территории Сахалинской области эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2028 года включительно, предусмотрены штрафы за превышение квоты.