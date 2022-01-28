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Минобороны сообщило, что экипаж упавшего Ми-8 не пострадал

По данным источника "Интерфакса", пострадали как минимум два пассажира

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Транспортно-боевой вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку у населенного пункта Дубки в Ульяновской области, экипаж не пострадал, сообщили в Минобороны России.

Экипаж эвакуирован на аэродром базирования силами поисково-спасательной службы.

Крушение произошло при выполнении планового полета.

Причиной инцидента могла быть техническая неисправность, добавили в ведомстве.

Среди пассажиров вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку на лед Волги под Ульяновском, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, пострадали два человека, еще один не подает признаков жизни", - сказал он.

По его словам, Ми-8 нашли на льду реки, лед выдержал, машина под воду не ушла. Вертолет летел с аэродрома "Мулино" в Ульяновск.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что вертолет одного из силовых ведомств упал в акватории Волги в Ульяновской области. По его сведениям, пилот выжил, а о судьбе пассажиров собеседник агентства не знал.

Транспортно-боевой Ми-8 - один из самых массовых вертолетов в российской армии. Он предназначен для повышения огневой мощи и мобильности Сухопутных войск.

Многоцелевые вертолеты серии Ми-8/17 отличают универсальность, надежность и простота обслуживания. Они обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Вертолеты могут эксплуатироваться при автономном базировании на необорудованных площадках практически во всех климатических условиях - в диапазоне температур от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Ми-8 Минобороны Ульяновская область Мулино Дубки

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