Минобороны сообщило, что экипаж упавшего Ми-8 не пострадал
По данным источника "Интерфакса", пострадали как минимум два пассажира
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Транспортно-боевой вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку у населенного пункта Дубки в Ульяновской области, экипаж не пострадал, сообщили в Минобороны России.
Экипаж эвакуирован на аэродром базирования силами поисково-спасательной службы.
Крушение произошло при выполнении планового полета.
Причиной инцидента могла быть техническая неисправность, добавили в ведомстве.
Среди пассажиров вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку на лед Волги под Ульяновском, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"По предварительным данным, пострадали два человека, еще один не подает признаков жизни", - сказал он.
По его словам, Ми-8 нашли на льду реки, лед выдержал, машина под воду не ушла. Вертолет летел с аэродрома "Мулино" в Ульяновск.
Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что вертолет одного из силовых ведомств упал в акватории Волги в Ульяновской области. По его сведениям, пилот выжил, а о судьбе пассажиров собеседник агентства не знал.
Транспортно-боевой Ми-8 - один из самых массовых вертолетов в российской армии. Он предназначен для повышения огневой мощи и мобильности Сухопутных войск.
Многоцелевые вертолеты серии Ми-8/17 отличают универсальность, надежность и простота обслуживания. Они обеспечивают перевозку до 23 пассажиров, а также грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины или на внешней подвеске. Вертолеты могут эксплуатироваться при автономном базировании на необорудованных площадках практически во всех климатических условиях - в диапазоне температур от -50 до +50 градусов по Цельсию.