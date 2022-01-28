Три человека пострадали в результате ЧП с военным вертолетом под Ульяновском

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Инцидент с военным вертолетом произошел в Ульяновской области в пятницу вечером, есть пострадавшие, сообщает региональный Минздрав.

"По оперативной информации, в результате падения пострадали три человека. На место оперативно выехали спасатели и медицинские работники для эвакуации и оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел рядом с санаторием "Дубки".

По словам главы профильного ведомства Александра Гашкова, на месте происшествия дежурит бригада Ульяновской районной больницы. Дополнительно направлено еще две бригады Центра медицины катастроф и Ульяновской районной больницы.

"Пациентам будет оказана вся необходимая помощь", - сообщил Гашков.

Ранее со ссылкой на Минобороны РФ сообщалось что 28 января при выполнении планового полета вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Дубки Ульяновской области. По данным ведомства, экипаж не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования силами поисково-спасательной службы.

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - сказали в Минобороны.

Информированный источник сообщал "Интерфаксу" со ссылкой на предварительные данные о двух пострадавших.

Транспортно-боевой Ми-8 - один из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России. Он предназначен для повышения огневой мощи и мобильности Сухопутных войск.