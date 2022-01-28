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Приставы не получили данные об оплате депутатом Митрохиным штрафов

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - У столичного подразделения Федеральной службы судебных приставов нет информации, которая бы подтвердила, что депутат Мосгордумы Сергей Митрохин оплатил штрафы, назначенные судом за несогласованные акции 27 января и 17 марта в Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-бюро ведомства.

Там также подтвердили, что на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по Центральному административному округу Москвы "находятся исполнительные производства в отношении Митрохина С.С. о взыскании штрафов за административные правонарушения на общую сумму 450 тыс. рублей". Какие меры приставы принимали, чтобы взыскать эту задолженность, в пресс-бюро не уточнили.

В пресс-службе партии "Яблоко" 28 января заявили, что у Митрохина арестовали счета и он временно стал невыездным "в рамках исполнительных производств по административным делам о правонарушениях" и что за участие в акциях 27 января на Пушкинской площади и у Совета Федерации 17 марта политик был оштрафован на 300 тыс. и 150 тыс. рублей.

В партии добавили, что Митрохин вовремя выплатил штрафы, а квитанции об оплате отправил в Тверской суд. В личном кабинете Митрохина на "Госуслугах" штрафы числились погашенными до ноября 2021 года, потом они вновь появились в личном кабинете. По данным "Яблока", УФССП Москвы несколько дней назад решила запретить политику выезд за рубеж и взыскать штрафы с его зарплаты.

Сергей Митрохин Москва Мосгордума ФССП Тверской суд Яблоко

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