Жительницу Калуги будут судить за фото с поднятой юбкой на фоне храма

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - 26-летнюю жительницу Калуги обвинили в оскорблении чувств верующих неприличными фото на фоне церкви, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По версии следствия, девушка сфотографировалась на фоне храма на улице Смоленской с поднятым сзади подолом платья. Это изображение она разместила с соцсетях.

Уголовное дело заведено по ч.1 ст.148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). В ближайшее время оно будет передано в суд.