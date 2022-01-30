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Самолет для местных авиалиний "Байкал" совершил первый полет

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Легкий многоцелевой самолет "Байкал" совершил первый полет, сообщил через пресс-службу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург (Арамиль). Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. В соответствии с полетным заданием летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. По словам летчика, полетное задание выполнено полностью, системы самолета работали в штатном режиме.

Девятиместный "Байкал" создается для местных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Запуск в серийное производство запланировано в 2024 году.

Разработчиком "Байкала" является ООО "Байкал Инжиниринг" ("дочка" АО "Уральский завод гражданской авиации"), которое в 2019 году выиграло соответствующий тендер Минпромторга.

Презентация опытного образца самолета состоялась в июле 2021 года на 15-м Международном авиакосмическом салоне "МАКС-2021".

Байкал Минпромторг Байкал Инжиниринг

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