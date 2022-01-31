Почти каждый пятый терапевт в Подмосковье болеет
Уважаемые читатели! В текст внесены правки: речь идет об общем числе врачей на больничном, а не только о болеющих COVID-19. Приносим свои извинения.
Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Порядка 20% подмосковных терапевтов находятся на больничном, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в понедельник.
"У нас очень много болеет персонала: в среднем, терапевты - это 17%, педиатры - 15%", - сказала Стригункова в ходе еженедельного совещания губернатора Подмосковья с министрами и главами округов.
Согласно презентации к выступлению министра, наибольший процент заболевших терапевтов - во Фрязино, Лотошино и Одинцово, а больше всего педиатров болеет в Лыткарино, Протвино, Павловском Посаде и Рузе.