Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Почти каждый пятый терапевт в Подмосковье болеет

Уважаемые читатели! В текст внесены правки: речь идет об общем числе врачей на больничном, а не только о болеющих COVID-19. Приносим свои извинения.

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Порядка 20% подмосковных терапевтов находятся на больничном, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в понедельник.

"У нас очень много болеет персонала: в среднем, терапевты - это 17%, педиатры - 15%", - сказала Стригункова в ходе еженедельного совещания губернатора Подмосковья с министрами и главами округов.

Согласно презентации к выступлению министра, наибольший процент заболевших терапевтов - во Фрязино, Лотошино и Одинцово, а больше всего педиатров болеет в Лыткарино, Протвино, Павловском Посаде и Рузе.

Хроника коронавируса. Январь.

20
Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах России26 января. В Пекине с 4 февраля начнутся зимние Олимпийские игры. В городе следуют политике "нулевой терпимости" к COVID-19, которая подразумевает введение локдаунов, ограничений на передвижение и массовое тестирование там, где выявили заражения коронавируса.24 января. В жилом доме в Гонконге ввели 5-дневную изоляцию для 2700 человек из-за вспышки омикрона.21 января. В Непале правительство объявило вакцинацию обязательной для доступа к государственным услугам.19 января. В Амстердаме проходят акции протеста против мер по борьбе с коронавирусом "Kapsalon Theater". Различные учреждения культуры преобразуют в парикмахерские, массажные студии или салон красоты. На фото: мастера маникюра за работой в Музее Ван Гога.18 января. Вакцинация от от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет началась в Бразилии.17 января. Вернувшиеся из Казахстана российские миротворцы прошли санитарную обработку для профилактики распространения COVID-19.13 января. В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
Распространение штамма "омикрон" фиксируется в 74 регионах России
Подмосковье коронавирус

Новости по теме

Новости

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Старшеклассников Петербурга со 2 февраля переведут на дистанционное обучение

Арестован устроивший взрыв выпускник православной гимназии в Серпухове

Сельхозпроизводители РФ с начала года повысили цену на сырое молоко на 2,8%

МЧС опровергло информацию об эвакуации в Ханты-Мансийске

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

"Новая газета" попросила СКР завести на Кадырова дело о разжигании ненависти

Лавров и Блинкен во вторник проведут телефонный разговор

Эксперты предупредили о росте популяции мышей на полях из-за обилия снега

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Песков призвал США отказаться от "истерики" в освещении событий вокруг Украины

Пандемия коронавируса

В Кремле опровергли планы введения всероссийского локдауна

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });