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Физики нашли тайные комнаты в монастыре XVI века в Переславле-Залесском

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ученые из НИТУ "МИСиС" и Физического института имени Лебедева РАН завершили исследование методом мюонной радиографии неизвестных помещений Данилова монастыря в городе Переславле-Залесском, сообщает МИСиС.

Ученые использовали 22 датчика, которые позволяют проводить исследования без разрушения зданий.

Исследователи обнаружили в подземном пространстве между двумя храмами и под ними несколько новых объектов – две неизвестные комнаты, которыми, предположительно, могут быть древние склепы или монашеские келии. В подземной части между двумя храмами на территории монастыря найдена длинная полость, которая может быть как воздуховодом, так и тайным ходом.

"В подвальных помещениях церкви Похвалы Божией Матери конца XVII века найдены неизвестные пустоты, отсутствующие на плане БТИ. Помимо этого, между церковью и Храмом всех святых обнаружена большая продольная полость. Перед самим храмом – помещение прямоугольной формы, а также малая пустота между подвалом и первым этажом", - приводятся в сообщении слова научного руководителя проекта Натальи Полухиной.

В конце декабря 2021 года ученые отсканировали данные 22 детекторов, провели физический анализ результатов и представили экспериментальные результаты в виде 3D-моделей зданий и прилегающих территорий.

Троицкий Данилов монастырь был построен в начале XVI века. В начале XVII века во время Смуты монастырь был разграблен. Многие документы, в том числе технические планы помещений, были безвозвратно утеряны. Здание храма Похвалы Божией Матери неоднократно ремонтировалось и переделывалось.

Исследование зданий монастыря началось в ноябре 2020 года. Оно проводилось методом мюонной радиографии.

Мюоны – элементарные частицы космического происхождения, достигшие уровня моря, могут проникать в грунт на глубину до 2 км. Эта особенность распространения атмосферных мюонов позволяет использовать их для "удаленного" исследования структуры природных и искусственных объектов километрового масштаба.

МИСиС Переславль-Залесский Данилов монастырь

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