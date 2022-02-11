Калининская АЭС станет пилотной площадкой для внедрения мюонной томографии

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Калининская АЭС (КАЭС, Тверская область) станет пилотной площадкой для внедрения технологии мюонной томографии. Об этом говорится в сообщении управления информации и общественных связей КАЭС.

"Технология мюонной томографии, как инновационный метод дистанционного мониторинга, позволяет повысить безопасность работы крупных промышленных объектов. Применительно к задачам мониторинга ядерных реакторов эта технология применяется в России впервые", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении говорится, что мюонный томограф, созданный специалистами АО "ВНИИАЭС" (входит в контур управления концерна "Росэнергоатом") и НИЯУ МИФИ, позволяет заглянуть внутрь реактора атомной станции и провести его полное дистанционное обследование.

"В прошлом году опытный образец устройства изготовили и собрали, а затем протестировали на исследовательском реакторе в МИФИ. В этом году опытный образец опробуют в реальных условиях на действующей Калининской АЭС", - отметили на КАЭС.

Отработку методов мюонной томографии на площадке атомной станции планируется провести в июне 2022 года.

Успешное завершение испытаний позволит перейти к промышленному производству линейки мюонных томографов. Их предполагается использовать как дополнительное средство дистанционного мониторинга ядерных реакторов, оборудования и сооружений АЭС в самых разных условиях, что позволит повысить безопасность работы атомных станций и других объектов атомной энергетики, говорится в сообщении.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 ГВт каждый.