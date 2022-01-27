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Глава СПЧ счел, что жена судьи из Чечни окажется на свободе после окончания ареста

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что ситуация с находящейся под арестом в Грозном Заремой Мусаевой, женой судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, понятна с юридической точки зрения, и полагает, что после окончания ареста она окажется на свободе.

"Полагаем, что ситуация продолжит развиваться в правовом поле и по истечении назначенного судом наказания Зарема Мусаева окажется на свободе", - заявил глава СПЧ. Его слова приводятся на сайте Совета в четверг.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Члены Совета собирают и анализируют поступающую информацию. На данный момент с юридической точки зрения ситуация в целом понятна, супруга Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса", - сказал Фадеев.

Он напомнил, что Ленинский районный суд Грозного 21 января назначил Мусаевой 15 суток ареста за мелкое хулиганство. В настоящее время она находится в спецприемнике МВД по Чечне, где в соответствии с законом ее могут навестить прокурор, адвокат и члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) республики.

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни задержали Мусаеву в Нижнем Новгороде. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не располагает информацией по данному факту, и считает, что если это имело место, то в данном инциденте должны разобраться правоохранительные органы.

Ситуация стала поводом ряда вызвавших резонанс высказываний. Сын экс-судьи Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. Глава республики Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей МВД по ЧР в Нижнем Новгороде, обвинив членов семьи Янгулбаевых в призывах к терроризму и экстремизму. Каляпина, а также журналиста "Новой газеты" Милашину Кадыров назвал террористами.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась с просьбой провести проверку ситуации с Мусаевой к прокурору Чечни Шарпудди Абдул-Кадырову.

СПЧ Валерий Фадеев Чечня

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