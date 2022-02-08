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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 в Охотском море у западного побережья Камчатки, сообщается на сайте Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Сейсмическое событие произошло во вторник в 12:58 по местному времени (3:28 мск). Его очаг залегал на глубине 67 км под морским дном. Эпицентр находился в 91 км от райцентра Соболево.

Энергетический класс сейсмособытия составил 13,0.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что в отдельных районах села Соболево землетрясение ощущалось силой до трех баллов.

"Оперативные группы спасателей осматривают социально-значимые объекты и здания в селе. По предварительной информации, повреждений нет", - сказали в МЧС.

Камчатка Охотское море

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