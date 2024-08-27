Суд в Москве передал государству имущество экс-депутата Думы Сопчука на 41 млрд рублей

Бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Москве Замоскворецкий суд обратил в доход государства незаконно нажитые недвижимость и активы бывшего депутата Госдумы Сергея Сопчука на сумму, превышающую 40 млрд рублей, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"На основании материалов, представленных Федеральной службой безопасности Российской Федерации, по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации и в соответствии с решением Замоскворецкого районного суда города Москвы обращены в доход государства 79 объектов движимого и недвижимого имущества, а также активы бывшего депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сопчука на сумму, превышающую 41 млрд рублей", - сообщили в спецслужбе.

По данным ЦОС, бывший депутат "в 2006 году на территории Приморского края образовал золотодобывающую компанию ООО "Терней Золото" и вывел в частную собственность ряд инфраструктурных объектов пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации".

В июле 2021 года Сопчук скрылся в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил ЦОС.

Сергей Сопчук был депутатом Госдумы VII созыва (2016 - 2021 годы), входил во фракцию "Единая Россия", был членом комитета по транспорту и строительству. До этого он некоторое время был депутатом и спикером Заксобрания Приморского края, первым вице-губернатором региона. Как сообщал сайт Госдумы, по итогам 2020 года Сопчук задекларировал доход примерно в 37 млн рублей.

В ноябре 2021 года на Сопчука, после истечения срока его депутатских полномочий, завели уголовное дело о незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывании (ч. 4 ст. 174.1 ), он был объявлен в международный розыск и заочно арестован.