Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:04Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 384 701 043+3 017 183

Генпрокурор потребовал проверить подорожание тестов на COVID-19

Генпрокурор потребовал проверить подорожание тестов на COVID-19
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка пройдет по следам публикаций в СМИ о том, что эти услуги и препараты значительно подорожали. Если прокуроры выявят нарушения, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

С учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции находятся под постоянным контролем надзорного ведомства, говорится в пресс-релизе. Там напомнили, что прокуроры проверяют учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления.

Особенно внимательно прокуроры отслеживают выполнение нормативов при тестировании людей на COVID-19 и укомплектованность кол-центров.

1 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге пообещал обратить внимание на сообщения о резком росте цен в аптеках на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса в регионах. До этого единороссы в петербургском Заксобрании призвали Минздрав проконтролировать рост розничных цен на ПЦР-тесты.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Генпрокуратура Игорь Краснов Дмитрий Песков коронавирус

Новости

Приставы прекратили дела против Telegram в связи с оплатой долгов

Приставы прекратили дела против Telegram в связи с оплатой долгов

"ЕвроХим" начал переговоры о покупке азотного бизнеса Borealis за 455 млн евро

Счетная палата предложила разрешить страховщикам ОМС защищать клиентов в суде

Счетная палата предложила разрешить страховщикам ОМС защищать клиентов в суде

Что случилось этой ночью: четверг, 3 февраля

Пандемия коронавируса

В России разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон"

В России разработали методику определения трех подвидов штамма "омикрон"

Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече в Москве с Путиным

Во Владивостоке на судне произошел пожар

Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества

Поклонская назначена заместителем главы Россотрудничества

Что произошло за день: среда, 2 февраля

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });