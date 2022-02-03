Генпрокурор потребовал проверить подорожание тестов на COVID-19

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка пройдет по следам публикаций в СМИ о том, что эти услуги и препараты значительно подорожали. Если прокуроры выявят нарушения, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

С учетом государственной важности вопросы соблюдения законодательства в сфере борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции находятся под постоянным контролем надзорного ведомства, говорится в пресс-релизе. Там напомнили, что прокуроры проверяют учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления.

Особенно внимательно прокуроры отслеживают выполнение нормативов при тестировании людей на COVID-19 и укомплектованность кол-центров.

1 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге пообещал обратить внимание на сообщения о резком росте цен в аптеках на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса в регионах. До этого единороссы в петербургском Заксобрании призвали Минздрав проконтролировать рост розничных цен на ПЦР-тесты.