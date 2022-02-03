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Центр ФСБ счел опасным использоть иностранные техсредства для киберзащиты РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Использование иностранных технических средств для обеспечения безопасности критической инфраструктуры РФ может представлять опасность в свете подготовки странами НАТО наступательных операций, заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданного по приказу руководства ФСБ, Николай Мурашов.

"В условиях, когда страны Североатлантического блока готовятся к наступательным операциям и называют Россию страной-агрессором, использование для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры технических средств иностранного производства представляет опасность с точки зрения наличия уязвимостей", - сказал Мурашов, выступая на "Инфофоруме-2022" в четверг.

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"Мы призываем как субъектов критической информационной инфрастуктуры, так остальные компании использовать при решении задач российское программное обеспечение",- подчеркнул замдиректора НКЦКИ.

По данным координационного центра, в 2021 году большинство кибератак на критическую инфраструктуру РФ были проведены из-за рубежа.

"Мы фиксируем, что получение доступа к информационным системам, объектам критической инфраструктуры Российской Федерации, нарушение функционирования продолжают входить в число приоритетных целей ряда иностранных государств", - сказал Мурашов.

Он сообщил, что из-за рубежа ведется работа по проверке устойчивости критической инфраструктуры РФ к массированным атакам, создание "скрытых плацдармов для дальнейшего проведения подобных действий".

В прошлом году, рассказал представитель НКЦКИ, неоднократно фиксировались попытки атак на объекты энергетики, науки, здравоохранения, обороны и образования.

ФСБ НАТО

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