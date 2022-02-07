В Нижнем Новгороде умер хозяин квартиры, где 3 февраля взорвался газ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Новгороде умер в больнице хозяин квартиры, в которой 3 февраля произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в областном управлении Следственного комитета.

Мужчина 1975 года рождения был госпитализирован с ожогами 80% поверхности тела, врачи оценивали его состояние как критическое. По данным источника "Интерфакса" это был бывший старший научный сотрудник одного из нижегородских вузов, кандидат биологических наук.

По одной из версий следствия, взрыв мог произойти из-за нарушения правил обращения со внутридомовым газовым оборудованием, виновником мог быть сам пострадавший. Местные СМИ писали, что он пытался сам установить и подключить на кухне плиту.

Взрыв в квартире на пятом этаже панельного дома на проспекте Ленина произошел вечером 3 февраля. По предварительным данным, взрыв не повредил несущие конструкции здания, но пострадали межкомнатные и межквартирные перегородки, а в окнах были выбиты стекла. Потребовалась эвакуация 49 жильцов, в том числе детей.

В больницу попал только хозяин взорвавшейся квартиры. У одной из его соседок случился гипертонический криз, но она от госпитализации отказалась.

Уголовное дело о взрыве расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).