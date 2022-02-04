В Воронежской области прошло учение подразделений ПВО и авиации

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Свыше 500 военнослужащих, а также более 80 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники приняли участие в учении подразделения войсковой противовоздушной обороны и оперативно-тактической авиации Западного военного округа, сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

"Основной целью планового учения была проверка системы войсковой противовоздушной обороны в Центральном Черноземье", - приводит в пятницу пресс-служба округа заявление командующего.

"Учение стартовало с совершения военнослужащими расчётов подразделений зенитно-ракетных войск многокилометрового марша к назначенным районам патрулирования. Военнослужащие развернули пункты управления с целью своевременного обнаружения и отражения налета авиации условного противника, нарушившей границу РФ", - говорится в сообщении.

В нем указывается, что в роли противника выступили истребители-бомбардировщики Су-34 одной из авиационных частей объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.

"Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, экипажи истребителей-бомбардировщиков провели полеты на различных высотах и скоростях, а также отработали манёвры по уклонению от средств ПВО", - отметила пресс-служба ЗВО.

Расчеты зенитных ракетных систем С-300ПМ2 "Фаворит" отразили массированный ракетный удар условного противника.

"В ходе активной фазы планового учения зенитчики выполнили захват, сопровождение и учебные (электронные) пуски по целям. Налет условного противника имитировали самолеты оперативно-тактической авиации Су-34, Су-30СМ и МиГ-31", - сказал Журавлев.

От ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника "Фавориты" прикрыли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1".