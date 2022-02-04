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Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, для лечения больных с COVID-19 развернуто порядка 16 тысяч коек, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"У нас ситуация с COVID стабилизировалась, в день диагностируем 25-26 тысяч, и такого роста, как на прошлой неделе, нет. Но 25-26 тысяч - это такие запредельные показатели, с которыми мы не сталкивались. (...) На сегодняшний день в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 15,8 тыс. коек в городских, федеральных и частных стационарах", - сказал Собянин.

Мэр осмотрел в пятницу коронавирусный стационар ГКБ № 15 им. Филатова, а также строящийся при больнице новый скоропомощной комплекс.

По его словам, на сегодняшний день число госпитализаций достигло 1,6 тыс. человек в сутки с небольшим увеличением. Но с учетом давления предыдущих недель нагрузка на стационары, скорее всего, продолжит расти. Пациентов с коронавирусом принимают более 20 больниц.

"Мы запускаем резервные мощности так, чтобы они были готовы принять пациентов. Думаю, что на этой неделе они поступят и в ваши корпуса (больницы имени Филатова - ИФ). Надеюсь, что вы справитесь. У больницы огромный опыт, это один из самых крупных стационаров в городе", - добавил мэр.

Ранее в пятницу сообщалось, что за последние 24 часа в российской столице обнаружили 25 019 инфицированных. Накануне сообщалось о фиксации 26 904 пациентов с коронавирусом. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве сократилась на 1 885 случаев или примерно на 7%.

По данным московского оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки госпитализировали 1 646 пациентов, это 6,6% от общего числа заболевших за это время.

За последние 24 часа в Москве скончались 79 пациентов с коронавирусом. Всего пандемия унесла жизни 39 271 столичного жителя.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 13 805 человек. В общей сложности коронавирус смогли победить 2 007 965 пациентов.

Общее число случаев COVID-19 в Москве на 4 февраля составляет 2 454 591.

Хроника коронавируса. Февраль.

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В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Сергей Собянин Москва Коронавирус

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