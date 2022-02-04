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Первый построенный "с нуля" Ту-160М до конца июня передадут Минобороны РФ

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первый построенный "с нуля" глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М передадут Минобороны РФ до конца первого полугодия, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Изначально предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала (2022 года - ИФ) передадим машину министерству обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение", - сказал Мантуров журналистам после посещения Казанского авиазавода.

12 января свой первый полет совершил изготовленный с нуля глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь".

Самолеты в новом облике - Ту-160М - после десятилетнего перерыва начали снова строиться на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК). Контракт на поставку первой партии из десяти машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию в облик Ту-160М пройдут все 16 "стратегов", находящихся на вооружении Минобороны РФ.

Отмечалось, что внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета на 1 тыс. км.

В "Туполеве" сообщали, что на Ту-160М устанавливается новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Способен нести на борту 12 крылатых ракет, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Ту-160М Минобороны РФ

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