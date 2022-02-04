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Анонимы "заминировали" суды в Ростове-на-Дону и Калининграде

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Калининграде и Ростове-на-Дону в пятницу проверяли суды из-за анонимных угроз о заложенных в них бомбах.

В Ростове-на-Дону эвакуировали восемь районных судов, сообщила объединенная пресс-служба судов области. В пресс-службе областного суда сказали, что этот суд тоже получил письмо о минировании.

В Калининграде угрозы поступили в адрес областного Арбитражного суда, Областного суда, Ленинградского суда и некоторых других административных зданий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, здания проверяли с кинологами.

Как уточнили "Интерфаксу" в Калининградском областном суде и Арбитражном суде, все заседания были остановлены, судьи и представители сторон, а также все сотрудник покинули помещения. Люди отпущены по домам, так холодная погода не позволит провести несколько часов на улице.

Калининград Ростов-на-Дону Арбитражный суд Калининградской области Ленинградский суд Калининградский областной суд

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