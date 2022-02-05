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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:16Заразились
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Ученые увидели меньший риск попасть в больницу при "омикроне", чем при других штаммах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Риск госпитализации заразившихся штаммом "омикрон" COVID-19 ниже на 75%, чем при заражении другими штаммами коронавируса, в частности, "дельтой", пришли к выводу португальские ученые, сообщает в субботу телерадиокомпания RTP.

Исследователи из института здравоохранения имени Рикарду Жорже проанализировали статистику поступающих в больницы со штаммом "омикрон" и пришли к выводу, что среди 100 заразившихся 25 пациентов оказываются госпитализированы. У остальных 75 человек наблюдаются симптомы, не требующие постоянного медицинского наблюдения и госпитализации.

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Также они пришли к выводу, что люди, инфицированные "омикроном" и госпитализированные с ним, в среднем меньше по времени находятся в больнице, чем при других штаммах, а также риск смертности с "омикроном" гораздо ниже.

Исследование проводилось на основании информации о заболевших в декабре, проживающих в Португалии, и оно показало "обнадеживающие результаты, подтверждающие выводы аналогичных исследований, проведенных в других странах", отмечает RTP.

Во многих странах мира наблюдается резкий прирост заболевших COVID-19 в связи с распространением штамма "омикрон", появившегося в странах Африки в конце прошлого года. Однако, во всех странах медики отмечают, что несмотря на то, что "омикроном" заражается больше людей, чем при распространении других штаммов, но переносят заболевание люди быстрее и легче.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 05 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус Португалия

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