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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:58Заразились
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Попова сообщила о замедлении распространения "омикрона" в России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Распространение штамма коронавируса "омикрон" в России замедлилось, в целом по стране на новый штамм приходится чуть больше 50% новых случаев, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В Москве и в Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов - это штаммы варианта "омикрон". В некоторых субъектах РФ удельный вес меньше. В целом по стране вы видите, что чуть больше 50% сегодня - штамм "омикрон", и чуть меньше штамм "дельта", динамика развития и, так скажем, наступления штамма "омикрон" несколько замедлилась", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

Она уточнила, что тенденция к замедлению распространения "омикрона" наблюдается не только в России, но и в целом ряде европейских стран. Специалисты Роспотребнадзора за ней наблюдают.

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Говоря о новом штамме Попова напомнила, что у него уже обнаружено три подвида, за которыми также следят эксперты Роспотребнадзора.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, затем - в странах Европы, Азии и в США, где вызвал резкий подъем заболеваемости COVID-19 из-за высокой скорости распространения, большей, чем у всех предыдущих штаммов. По данным оперативного штаба, на сегодня штамм "омикрон" обнаружен уже в 83 регионах РФ.

Ранее Попова сообщила, что в РФ зарегистрированы случаи заболевания линией BA.2 "омикрон"-штамма коронавируса, которая считается более заразной, чем распространенный вариант. Всего выявлено в стране 253 случая. Подвариант ВА.3 в РФ не обнаружен.

В свою очередь руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил "Интерфаксу", что случаи заболевания линией ВА.2, которая является более заразным вариантом "омикрон"-штамма COVID-19, зарегистрированы в 44 регионах РФ.

ВА.2 является одним из подвидов штамма коронавируса "омикрон". По данным датского Института сывороток, подвид "омикрона" BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, генетически BA.2 отличается от BA.1 сильнее, чем BA.1 от первого варианта "альфа", что не позволяет идентифицировать его как "омикрон" с помощью стандартного ПЦР-теста, и стало поводом дать BA.2 название "стелс-омикрон".

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 04 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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