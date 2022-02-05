Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 390,9 млн

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы достигло 390 млн 990 тыс. 703, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 724 тыс. 931 человек.

В число стран более чем с 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. В Штатах выявлено 76 млн 354 тыс. 437 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 901 391. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 80 тыс. 664, а число умерших - 501 114. В Бразилии выявлены 26 млн 326 тыс. 454 случая заражения, скончались 631 265 пациентов.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 737,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 767 человек, Индии - 358, Бразилии - 2 936.