В России за сутки с коронавирусом в больницу попали 12 749 человек

В Феодосийском медицинском центре Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки госпитализировали 12 749 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За сутки выявлено 180 071 новый случай COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 177 282 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 2 789. Скончался 661 человек.

В Москве заболели 18 856 человек, накануне сообщалось о 22 444 инфицированных. За 24 часа в столице были госпитализированы 1 426 человек. В Санкт-Петербурге - 21 448 новых случаев заражения, в Подмосковье - 10 443.

Согласно данным штаба, "омикрон" обнаружен в 84 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.

Выздоровели за сутки 59 583 человека, или на 1,5% меньше, чем к утру 5 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 810 тыс. 118 случаев коронавирусной инфекции, 335 414 умерших и 10 млн 569 тыс. 271 выписанных.