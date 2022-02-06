Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Россия ФинляндияПодробнееФигурное катание04:30Женщины. Короткая программаПодробнееФигурное катание06:50Мужчины. Произвольная программаПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:47Заразились
на 06.02В России 12 810 118+180 071В мире 393 217 243+2 087 782

В России за сутки с коронавирусом в больницу попали 12 749 человек

В России за сутки с коронавирусом в больницу попали 12 749 человек
В Феодосийском медицинском центре
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В России за сутки госпитализировали 12 749 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

За сутки выявлено 180 071 новый случай COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 177 282 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 2 789. Скончался 661 человек.

В Москве заболели 18 856 человек, накануне сообщалось о 22 444 инфицированных. За 24 часа в столице были госпитализированы 1 426 человек. В Санкт-Петербурге - 21 448 новых случаев заражения, в Подмосковье - 10 443.

Согласно данным штаба, "омикрон" обнаружен в 84 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.

Выздоровели за сутки 59 583 человека, или на 1,5% меньше, чем к утру 5 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 810 тыс. 118 случаев коронавирусной инфекции, 335 414 умерших и 10 млн 569 тыс. 271 выписанных.

Хроника коронавируса. Февраль.

7
Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.3 февраля. В Индонезии продолжается вакцинация детей с 6 до 11 лет от COVID-19.3 февраля. Медработники во время тренировки спортсменов по конькобежному спорту в Пекине.3 февраля. В африканских странах доступ к тестам на COVID-19 есть не у всех, что лишает миллионы бедных простого способа выявления вируса. На фото: экспресс-тестирование в частной клинике в столице Зимбабве Хараре.2 февраля. Учителя частной школы в индийском Ченнаи провели молитву о благополучии учеников перед открытием учебных заведений после ослабления ковидных ограничений.2 февраля. Пакистан запускает поквартирную кампанию вакцинации против коронавируса.1 февраля. В Таиланде возобновилась туристическая программа, позволяющая полностью привитым от COVID-19 путешественникам не проходить карантин.
Правительство индийского штата Тамилнад отменило запрет на ночной комендантский час и вновь открыло пляжи в рамках ослабления карантинного режима. На фото: продавец готовит кукурузу на углях на пляже Марина-Бич после открытия пляжей в Ченнаи.
коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 февраля

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали на севере Сахалина

Что произошло за день: суббота, 5 февраля

Пандемия коронавируса

Карантин по COVID-19 для школ и детсадов с 6 февраля отменят по всей России

Пандемия коронавируса

В России с 6 февраля отменят карантин для контактировавших с COVID-пациентами

В России с 6 февраля отменят карантин для контактировавших с COVID-пациентами

Эксперт Роспотребнадзора заявила о небольших шансах "дельты" вытеснить "омикрон"

Эксперт Роспотребнадзора заявила о небольших шансах "дельты" вытеснить "омикрон"

Запущенный в интересах Минобороны РФ космический аппарат выведен на орбиту

В России с коронавирусом госпитализированы еще 18 032 человека

В России с коронавирусом госпитализированы еще 18 032 человека

Глава "Мемориала" сообщил о вызове в СКР

"Союз-2.1а" с военным спутником стартовал с Плесецка

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });