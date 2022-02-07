Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на мальчика в Челябинске

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту нападения собаки на семилетнего мальчика возбуждено в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР в понедельник.

"По результатам проведенной проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - отмечает пресс-служба.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем регионального СУ СКР.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел накануне в поселке Федоровка Советского района Челябинска, когда ребенок гулял во дворе дома.

После случившегося родители обратились в травмпункт, где пострадавшему оказали необходимую медпомощь. Также родители написали заявление в правоохранительные органы.

Глава Советского района Владислав Макаров на аппаратном совещании в мэрии в понедельник доложил, что животное имеет хозяина. По его информации, собака и ранее проявляла агрессию, однако ее владельцы на замечания не реагировали.