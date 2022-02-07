Бродячая собака покусала ребенка в Челябинске

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы начали проверку по факту нападения бродячей собаки на семилетнего мальчика в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в понедельник.

Инцидент произошел накануне в поселке Федоровка, когда ребенок гулял во дворе дома.

После случившегося родители обратились в травмпункт, где пострадавшему оказали необходимую медпомощь, а также написали заявление в полицию.

"С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов СКР по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки", - отмечает пресс-служба.

Проверка взята на контроль руководителем регионального СУ СКР.